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Гурам Аджоев: кандидатов на пост главного тренера "Арсенала" - 20 человеr

Тульский "Арсенал" еще не определился с тем, кто будет новым главным тренером команды, сообщил президент "Арсенала" Гурам Аджоев.

"Пока мы с тренером не определились. У нас кандидатов - 20 человек из разных стран", - цитирует Аджоева ТАСС.
Теги: Аджоев Арсенал Тула
Сегодня, 20:02
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№1 Написал: debil (Сегодня, 20:11) #
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Надеюсь Кобелев в списке вместе и сольете Арсенал .
Регистрация: 30.06.2016
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