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Роман Бабаев: думаю, Чепчугов останется в РФПЛ

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что у вратаря Сергея Чепчугова есть варианты в РФПЛ.

"Контракт Тошича? Переговоры ведутся. Чепчугов? Есть варианты, думаю, он останется в Премьер-Лиге", - цитирует Чепчугова "Чемпионат.сом".
Теги: Бабаев Чепчугов ЦСКА
Вчера, 23:15
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№2 Написал: Rex Ultima (Вчера, 23:35) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Хидя
Рома, сходи постригись...

...и чепчик надень


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Пролетарка! Пролетарий! Вновь бухает Лумумбарий!
Регистрация: 3.06.2017
№1 Написал: Хидя (Вчера, 23:30) #
  • -2
  •  (2)

Рома, сходи постригись...
Регистрация: 13.03.2017
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