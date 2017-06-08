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Илья Геркус: новичков у "Локомотива" будет немного, но усиление будет точечным

Большого количества новичков в летнее трансферное окно у "Локомотива" не будет, но усиление состава команды будет точечным, сообщил президент московского клуба Илья Геркус.

"Нет. Думаю, что пара человек. Будет точечное усиление. Есть много футболистов, с которыми мы на разных стадиях переговоров; эти вопросы требуют окончательного согласования, после чего вы все узнаете.

При этом мы очень серьезно рассчитываем на воспитанников академии. Могу выделить Галаджана, Галанина, Вагабова, Лапшова, Лысова и Тугарева", - цитирует Геркуса ТАСС.
Теги: Геркус Локомотив
Вчера, 23:44
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