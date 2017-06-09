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Алексей Маклаков: тем, кто не хочет идти на дерби из-за погоды, могу посочувствовать

Актёр театра и кино, болельщик "Спартака" Алексей Маклаков прокомментировал решение РФПЛ о проведении матча "армейского" клуба со "Спартаком" в следующем сезоне 10 декабря.

"Для болельщиков это будет отличная проверка: смогут ли они, несмотря ни на что, прийти на матч и поддержать свою любимую команду. Я думаю, народ на такой игре будет в любую погоду и в любом месяце зимы. Абсолютно уверен, что дата проведения матча никак не скажется на его посещаемости.

Тем, кто считает, что из-за плохих погодных условий идти не стоит, могу только посочувствовать. Я вот всё равно пойду болеть за "Спартак". А что делать?", - цитирует Маклакова "Чемпионат.сом".
Теги: Спартак ЦСКА
Сегодня, 00:04
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