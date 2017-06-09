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"СКА-Хабаровск" может начать чемпионат 2017/18 на резервном поле в Химках

"СКА-Хабаровск" может начать чемпионат 2017/18 на резервном поле в подмосковных Химках. О ситуации с инфраструктурой клуба сообщил президент РФПЛ Сергей Прядкин.

"К новичкам лиги, помимо поздравлений, есть и вопросы. Особенно к "СКА-Хабаровску". Это больше связано с инфраструктурой. Принято решение – если клуб приведет в соответствующее состояние инфраструктуру, будет играть на своем домашнем стадионе. Пока комиссия лиги, посетив Хабаровск, сделала вывод о том, что стадион не соответствует критериям, которые предъявляются клубу РФПЛ по трем параметрам.

Первое – освещение, которое необходимо основному вещателю для качественной ТВ-трансляции. Второе – система контроля доступа болельщиков, чему уделяется большое внимание. И третье – состояние поля. Проведенные тесты говорят о том, что поле не соответствует необходимым стандартам. Если к указанному сроку все недостатки будут устранены, СКА примет гостей на своем стадионе. Если нет, то на резервной арене. Клубы задавали вопрос гендиректору Олегу Флегонтову, и по предварительным данным, вариант резервной арены – "Арена Химки", - цитирует Прядкина ТАСС.
Теги: СКА-Хабаровск
Сегодня, 00:15
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(2)
№12 Написал: Rex Ultima (Сегодня, 00:54) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: 4 звезды
зато бомжи постоянно зырят из бачков на небо

У них страна другая - Бачкортостан, вот они ее столица smile


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Пролетарка! Пролетарий! Вновь бухает Лумумбарий!
Регистрация: 3.06.2017
№11 Написал: 4 звезды (Сегодня, 00:52) #
  • +1
  •  (5)

Цитата: Black Fox
У свиней природой шея не приспособлена, чтобы смотреть на небо.

зато бомжи постоянно зырят из бачков на небо, и придумывают байки про свиней и барельефных львов
Регистрация: 7.12.2016
№10 Написал: Rex Ultima (Сегодня, 00:43) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: mongolor
Небо тоже голубое)

У вас - серое

Цитата: FCD 1923
Голубые львы- звучит ведь.

Голубой лев - тоже петух smile


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Пролетарка! Пролетарий! Вновь бухает Лумумбарий!
Регистрация: 3.06.2017
№9 Написал: 4 звезды (Сегодня, 00:41) #
  • -1
  •  (5)

ну это уже не чемп, а криминальное чтиво
Регистрация: 7.12.2016
№8 Написал: Black Fox (Сегодня, 00:40) #
  • -4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: mongolor
Небо тоже голубое)

У свиней природой шея не приспособлена, чтобы смотреть на небо.


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"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№7 Написал: mongolor СПБ (Сегодня, 00:28) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: FCD 1923
Если по русски- голубым что ли?
Голубые львы- звучит ведь.

Небо тоже голубое)
Регистрация: 24.04.2009
№6 Написал: FCD 1923 Истра (Сегодня, 00:25) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Динамо» М
Цитата: mongolor
не царское дело лазурным львам летать в такую дупу

Если по русски- голубым что ли?
Голубые львы- звучит ведь.
Регистрация: 19.10.2008
№5 Написал: Black Fox (Сегодня, 00:23) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Кому нужны эти засранные Химки?


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"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№4 Написал: Rex Ultima (Сегодня, 00:20) #
  • +5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Правильно, чтоб лететь через всю страну не голубым, а хабаровчанам, ну и чтоб болел у соперника не было. Голубое кручу-верчу прям с первого тура, еще и Иванова поставят.
Не поможет


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Пролетарка! Пролетарий! Вновь бухает Лумумбарий!
Регистрация: 3.06.2017
№3 Написал: mongolor СПБ (Сегодня, 00:18) #
  • -5
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
И правильно....не царское дело лазурным львам летать в такую дупу)
Регистрация: 24.04.2009
№2 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, ДНР) (Сегодня, 00:18) #
  • +6
  •  (6)
online

Нормально. По соседству с домом. Всего лишь 6000км от Хабаровска. А ведь могли и Калининград выбрать
Регистрация: 10.10.2013
№1 Написал: vlees1 (Сегодня, 00:16) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
и чисто случайно в первых турах сыграет с бомжами и цска))
Регистрация: 13.05.2017
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