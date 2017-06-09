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Андрей Созин: Слуцкий мог бы получать в России гораздо больше, но он поехал в Англию

Футбольный эксперт, член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал назначение Леонида Слуцкого на пост главного тренера "Халл Сити".

"Готов поспорить, что комментарии российских экспертов на тему назначения Леонида Слуцкого в "Халл Сити" будут неоднозначными. Не знаю, с чем это связано. На мой взгляд, нельзя сказать ничего отрицательного касательно этого назначения. Первый российский тренер поехал работать в Англию. Дай бог ему удачи! Не надо сидеть, сжав кулаки, и считать, сколько матчей он проведёт, сколько из них выиграет, а сколько проиграет.

Наоборот, нужно порадоваться, что у нас появился человек, востребованный на английском футбольном рынке.

Неважно, является ли Роман Абрамович его другом. Если бы у Слуцкого не было понимания и знания футбола и английского языка, то его никто бы не пригласил. Это очень положительный опыт, к которому привели успехи Леонида Викторовича в ЦСКА и России, а также его собственное желание развиваться. Уверен, что Слуцкий мог бы получать в России гораздо больше, но он поехал в Англию за знаниями, опытом и перспективами развития. Хотел бы, чтобы следом и наших судей начали приглашать на крупные футбольные мероприятия", - цитирует Созина "Чемпионат.сом".
Теги: Созин Слуцкий Халл Сити
Сегодня, 17:13
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