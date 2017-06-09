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Борис Игнатьев: выход Слуцкого на английскую футбольную арену - прорыв для нас
Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился мнением о назначении Леонида Слуцкого на пост главного тренера "Халл Сити".
"Хотелось бы поздравить Леонида Слуцкого и весь наш футбол. Слуцкого — с тем, что он вышел на английскую футбольную арену. Я считаю, что это стало прорывом для нас. В принципе, наша тренерская школа уважаема за рубежом, единственная проблема — незнание языка. Именно из-за этого немногие наши тренеры находятся в поле зрения других футбольных сообществ. Мы и так интересовались английским футболом, а теперь будем вдвойне. И это всё благодаря Леониду Слуцкому.
Слуцкому теперь важно показать результат, чего мы будем с нетерпением ждать от него. Я считаю, что в дальнейшем это поможет нашим специалистам оказаться не только в английском футболе, но и в других чемпионатах", - цитирует Игнатьева "Чемпионат.сом".
"Хотелось бы поздравить Леонида Слуцкого и весь наш футбол. Слуцкого — с тем, что он вышел на английскую футбольную арену. Я считаю, что это стало прорывом для нас. В принципе, наша тренерская школа уважаема за рубежом, единственная проблема — незнание языка. Именно из-за этого немногие наши тренеры находятся в поле зрения других футбольных сообществ. Мы и так интересовались английским футболом, а теперь будем вдвойне. И это всё благодаря Леониду Слуцкому.
Слуцкому теперь важно показать результат, чего мы будем с нетерпением ждать от него. Я считаю, что в дальнейшем это поможет нашим специалистам оказаться не только в английском футболе, но и в других чемпионатах", - цитирует Игнатьева "Чемпионат.сом".
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