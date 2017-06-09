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Комитет по этике РФС не сможет применить санкции к Леониду Слуцкому после его назначения в "Халл"

Комитет по этике РФС не сможет применить санкции к тренеру Леониду Слуцкому за высказывания об арбитрах в связи с тем, что он перестал являться субъектом российского футбола, сообщил председатель комитета по этике РФС Семен Андреев.

"Пока его невозможно привлечь к ответственности, поскольку он перестал быть субъектом футбола Российской Федерации. Его можно будет привлечь к ответственности только после того, как он вновь станет субъектом российского футбола", - цитирует Андреева ТАСС.

В июне 2016 года Слуцкий в эфире телеканала "Матч ТВ" заявил, что в случае, если человек является российским футбольным арбитром, его можно ударить. 10 июля арбитры Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) выступили с заявлением, в котором потребовали от Слуцкого принести извинения. Позже президент РФС Виталий Мутко передал соответствующие документы в комитет по этике. Сам Слуцкий после той ситуации заявил, что ему сложно всерьез говорить на темы, которые произносятся в шутливой форме, подчеркнув при этом, что "ситуация не стоит выеденного яйца".
Теги: Халл Сити Слуцкий
Сегодня, 18:27
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№5 Написал: MATPOCOB Саратов (Сегодня, 19:12) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: casabl
КОМИТЕТ ПО ЭТИКЕ РФС НЕ СМОЖЕТ ПРИМЕНИТЬ САНКЦИИ К ЛЕОНИДУ СЛУЦКОМУ ПОСЛЕ ЕГО НАЗНАЧЕНИЯ В "ХАЛЛ"

Да он их на пипипи видел.


Да этих придурков все там видели. Этих клоунов давно разогнать надо.
Регистрация: 10.10.2006
№4 Написал: casabl (Сегодня, 19:05) #
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online

КОМИТЕТ ПО ЭТИКЕ РФС НЕ СМОЖЕТ ПРИМЕНИТЬ САНКЦИИ К ЛЕОНИДУ СЛУЦКОМУ ПОСЛЕ ЕГО НАЗНАЧЕНИЯ В "ХАЛЛ"

Да он их на пипипи видел.


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Болею за ФК ЖЭК№1 аж кушать немагу
Регистрация: 26.04.2015
№3 Написал: Romella Красноярск (Сегодня, 18:52) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Дайте уж поработать..
Кто был не прав здесь и узнаем..
Регистрация: 14.12.2011
№2 Написал: AnK. (Сегодня, 18:51) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Да кому нужен этот губошлёп?!
Регистрация: 1.02.2017
№1 Написал: avnik море (Сегодня, 18:34) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
В интерпол его гада надо объявить! Вырвался все-таки из карающих рук РФС. Вот какая его настоящая цель была...


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
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