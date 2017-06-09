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Комитет по этике РФС не сможет применить санкции к Леониду Слуцкому после его назначения в "Халл"
Комитет по этике РФС не сможет применить санкции к тренеру Леониду Слуцкому за высказывания об арбитрах в связи с тем, что он перестал являться субъектом российского футбола, сообщил председатель комитета по этике РФС Семен Андреев.
"Пока его невозможно привлечь к ответственности, поскольку он перестал быть субъектом футбола Российской Федерации. Его можно будет привлечь к ответственности только после того, как он вновь станет субъектом российского футбола", - цитирует Андреева ТАСС.
В июне 2016 года Слуцкий в эфире телеканала "Матч ТВ" заявил, что в случае, если человек является российским футбольным арбитром, его можно ударить. 10 июля арбитры Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) выступили с заявлением, в котором потребовали от Слуцкого принести извинения. Позже президент РФС Виталий Мутко передал соответствующие документы в комитет по этике. Сам Слуцкий после той ситуации заявил, что ему сложно всерьез говорить на темы, которые произносятся в шутливой форме, подчеркнув при этом, что "ситуация не стоит выеденного яйца".
"Пока его невозможно привлечь к ответственности, поскольку он перестал быть субъектом футбола Российской Федерации. Его можно будет привлечь к ответственности только после того, как он вновь станет субъектом российского футбола", - цитирует Андреева ТАСС.
В июне 2016 года Слуцкий в эфире телеканала "Матч ТВ" заявил, что в случае, если человек является российским футбольным арбитром, его можно ударить. 10 июля арбитры Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) выступили с заявлением, в котором потребовали от Слуцкого принести извинения. Позже президент РФС Виталий Мутко передал соответствующие документы в комитет по этике. Сам Слуцкий после той ситуации заявил, что ему сложно всерьез говорить на темы, которые произносятся в шутливой форме, подчеркнув при этом, что "ситуация не стоит выеденного яйца".
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