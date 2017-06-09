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Игорь Лебедев: главное дерби страны 10 декабря? Плохо думали, когда составляли календарь

Член исполкома РФС Игорь Лебедев считает, что люди, составлявшие календарь чемпионата России на следующий сезон, плохо подумали, назначив матч "Спартак" – ЦСКА на декабрь.

"10 декабря нельзя играть футбол в нашей стране. Если это "Спартак" – ЦСКА, то матч в любом случае будет в Москве. Жалко болельщиков. И футболистов тоже, но они хоть бегают, а фанаты будут мерзнуть. Плохо думали, когда составляли календарь. Резервная дата – 20 февраля. Мы опять возвращаемся к теме системы проведения чемпионата – весна-осень или осень-весна. Когда можно играет в футбол, а когда нет. В нашей стране нельзя играть в футбол, начиная с ноября. А у нас еще есть СКА из Хабаровска, у них в сентябре уже зима", - цитирует Лебедева "Спорт-Экспресс".
Теги: Лебедев ЦСКА Спартак
Сегодня, 21:01
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№2 Написал: Rex Ultima (Сегодня, 21:21) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Sokrates
Сентябрь - хороший месяц в Хабаровске.

Только играют рукопожатые в Химках. Нельзя же кабинетных в Хабаровск гонять! Дома СКА и обыграть же их может!


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Пролетарка! Пролетарий! Вновь бухает Лумумбарий!
Регистрация: 3.06.2017
№1 Написал: Sokrates С-Петербург (Сегодня, 21:10) #
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Болеет за:
«Зенит»
Не знаешь Дальний Восток. Сентябрь - хороший месяц в Хабаровске.
Регистрация: 8.09.2012
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