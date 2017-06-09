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Игорь Лебедев: главное дерби страны 10 декабря? Плохо думали, когда составляли календарь
Член исполкома РФС Игорь Лебедев считает, что люди, составлявшие календарь чемпионата России на следующий сезон, плохо подумали, назначив матч "Спартак" – ЦСКА на декабрь.
"10 декабря нельзя играть футбол в нашей стране. Если это "Спартак" – ЦСКА, то матч в любом случае будет в Москве. Жалко болельщиков. И футболистов тоже, но они хоть бегают, а фанаты будут мерзнуть. Плохо думали, когда составляли календарь. Резервная дата – 20 февраля. Мы опять возвращаемся к теме системы проведения чемпионата – весна-осень или осень-весна. Когда можно играет в футбол, а когда нет. В нашей стране нельзя играть в футбол, начиная с ноября. А у нас еще есть СКА из Хабаровска, у них в сентябре уже зима", - цитирует Лебедева "Спорт-Экспресс".
"10 декабря нельзя играть футбол в нашей стране. Если это "Спартак" – ЦСКА, то матч в любом случае будет в Москве. Жалко болельщиков. И футболистов тоже, но они хоть бегают, а фанаты будут мерзнуть. Плохо думали, когда составляли календарь. Резервная дата – 20 февраля. Мы опять возвращаемся к теме системы проведения чемпионата – весна-осень или осень-весна. Когда можно играет в футбол, а когда нет. В нашей стране нельзя играть в футбол, начиная с ноября. А у нас еще есть СКА из Хабаровска, у них в сентябре уже зима", - цитирует Лебедева "Спорт-Экспресс".
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