Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
23:28
Александр Жуков: сборная России выглядела достойно на фоне одной из сильнейших сборных мира (1)
Александр Жуков: сборная России выглядела достойно на фоне одной из сильнейших сборных мира (1)
23:20
Хуан Антонио Пицци: в защите сборная России играет сильно, создаёт мало пространства для манёвра
Хуан Антонио Пицци: в защите сборная России играет сильно, создаёт мало пространства для манёвра
22:45
Андрей Червиченко: у сборной России нет своих Санчесов и Видалей? Да у нас и Босежуров нет (1)
Андрей Червиченко: у сборной России нет своих Санчесов и Видалей? Да у нас и Босежуров нет (1)
22:00
Станислав Черчесов продолжит тренировать сборную вне зависимости от итогов Кубка конфедераций (8)
Станислав Черчесов продолжит тренировать сборную вне зависимости от итогов Кубка конфедераций (8)
18:27
Комитет по этике РФС не сможет применить санкции к Леониду Слуцкому после его назначения в "Халл" (9)
Комитет по этике РФС не сможет применить санкции к Леониду Слуцкому после его назначения в "Халл" (9)
17:27
Лучано Спаллетти возглавил "Интер" (6)
Лучано Спаллетти возглавил "Интер" (6)
15:53
Курбан Бердыев: надеюсь, болельщики "Ростова" с пониманием отнесутся к нашему возвращению в "Рубин" (19)
Курбан Бердыев: надеюсь, болельщики "Ростова" с пониманием отнесутся к нашему возвращению в "Рубин" (19)
Виталий Мутко: Дзюбе с коленом надо принимать какое-то решение
Вице-премьер, глава РФС Виталий Мутко подчеркнул, что нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба должен принимать решение по поводу лечения травмы колена.
- Вы были на сборе в Австрии. Так совпало, что в тот день, когда вы прибыли в Нойштифт, уехал Артем Дзюба. Расскажите, может, мы чего-то не знаем
- Вы практически в курсе всего. Артема мы все хорошо знаем как человека, как игрока. Он открытый. И ошибается открыто, и правду говорит открыто. Здесь второго дна нет: если было бы, он бы сам давно это сказал. Мы до сборов разговаривали и с ним, и с руководством "Зенита". С коленом ему надо принимать какое-то решение. Да, у него есть проблемы. Естественно, когда Дзюба приезжает в команду, есть определенный объем работы. Конечно, в каком-то определенном состоянии человек его выполнять не может. Мы видим, что кто-то выбывает, но это временно.
Артем взрослый, серьезный спортсмен. Мы сели, поговорили, он сказал: "Понимаете, занимаю место, потому что вижу, что не могу соответствовать этим требованиям. На сегодня я не готов". Прочитал в прессе, что сейчас в "Зените" решают, делать ему операцию или нет. Поверьте, знаю Манчини, он чуть не стал тренером национальной команды. Я с ним встречался, это серьезный и жесткий человек. У него такой же подход будет в Петербурге.
"Спорт-Экспресс"
- Вы были на сборе в Австрии. Так совпало, что в тот день, когда вы прибыли в Нойштифт, уехал Артем Дзюба. Расскажите, может, мы чего-то не знаем
- Вы практически в курсе всего. Артема мы все хорошо знаем как человека, как игрока. Он открытый. И ошибается открыто, и правду говорит открыто. Здесь второго дна нет: если было бы, он бы сам давно это сказал. Мы до сборов разговаривали и с ним, и с руководством "Зенита". С коленом ему надо принимать какое-то решение. Да, у него есть проблемы. Естественно, когда Дзюба приезжает в команду, есть определенный объем работы. Конечно, в каком-то определенном состоянии человек его выполнять не может. Мы видим, что кто-то выбывает, но это временно.
Артем взрослый, серьезный спортсмен. Мы сели, поговорили, он сказал: "Понимаете, занимаю место, потому что вижу, что не могу соответствовать этим требованиям. На сегодня я не готов". Прочитал в прессе, что сейчас в "Зените" решают, делать ему операцию или нет. Поверьте, знаю Манчини, он чуть не стал тренером национальной команды. Я с ним встречался, это серьезный и жесткий человек. У него такой же подход будет в Петербурге.
"Спорт-Экспресс"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.