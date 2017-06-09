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Виталий Мутко: Дзюбе с коленом надо принимать какое-то решение

Вице-премьер, глава РФС Виталий Мутко подчеркнул, что нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба должен принимать решение по поводу лечения травмы колена.

- Вы были на сборе в Австрии. Так совпало, что в тот день, когда вы прибыли в Нойштифт, уехал Артем Дзюба. Расскажите, может, мы чего-то не знаем

- Вы практически в курсе всего. Артема мы все хорошо знаем как человека, как игрока. Он открытый. И ошибается открыто, и правду говорит открыто. Здесь второго дна нет: если было бы, он бы сам давно это сказал. Мы до сборов разговаривали и с ним, и с руководством "Зенита". С коленом ему надо принимать какое-то решение. Да, у него есть проблемы. Естественно, когда Дзюба приезжает в команду, есть определенный объем работы. Конечно, в каком-то определенном состоянии человек его выполнять не может. Мы видим, что кто-то выбывает, но это временно.

Артем взрослый, серьезный спортсмен. Мы сели, поговорили, он сказал: "Понимаете, занимаю место, потому что вижу, что не могу соответствовать этим требованиям. На сегодня я не готов". Прочитал в прессе, что сейчас в "Зените" решают, делать ему операцию или нет. Поверьте, знаю Манчини, он чуть не стал тренером национальной команды. Я с ним встречался, это серьезный и жесткий человек. У него такой же подход будет в Петербурге.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Мутко Дзюба Сборная России
Сегодня, 23:10
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№2 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 23:25) #
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online

Господин Мутко ....Дзюба ...что ВРАЧ ? ВСЯ ЭТА ИСТОРИЯ ...с коленом говорит о не компетенции Питерской мед службе клуба ...им пофиг наверное здоровье футболиста ..это один вариант или руководители их накачивали , что НУЖЕН РЕЗУЛЬТАТ... ...если дальше так пойдёт ,то будет рецидив и Дзюба закончит очень быстро с футболом ...и будете его вспоминать вот этими словами....открытый ,умный, серьёзный ....хотя откуда Вы это взяли?


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016
№1 Написал: Rex Ultima (Сегодня, 23:21) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Надо принять решение - не вызывать симулянта в сборную. ВООБЩЕ


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Регистрация: 3.06.2017
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