Опрос:

Новости партнеров

"Урал" ведёт переговоры по переходу Коломейцева

"Урал" ведёт переговоры относительно перехода полузащитника московского "Локомотива" Александра Коломейцева, сообщает "Чемпионат.сом".

Рассматриваются несколько вариантов: аренда или аренда с правом выкупа.

В прошлом сезоне 28-летний футболист провёл в Российской футбольной Премьер-Лиге 19 матчей, в которых отличился двумя забитыми мячами.
Теги: Урал Коломейцев Локомотив
Сегодня, 06:26
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.