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Марат Измайлов: приложим все усилия, чтобы "Арарат" вышел в ФНЛ
Экс-полузащитник сборной России, а ныне игрок московского "Арарата" Марат Измайлов рассказал о возвращении в футбол после долгой паузы.
- Как оцените свое физическое состояние?
- В данный момент есть над чем работать, ведь я несколько месяцев провел без тренировок, а последний матч сыграл в декабре.
- Успеете набрать кондиции к началу сезона?
- Случались в карьере и более продолжительные паузы, так что мне не привыкать. Технически и тактически я всегда в форме, для "физики" понадобится немного терпения, и я буду в порядке. Тем более мне нравится преодолевать себя.
- Как возник вариант с "Араратом"?
- Мне позвонил президент клуба [Валерий Оганесян]. Переговоры шли всего пару дней. Сразу привлекло то, что у команды серьезные планы на будущее, с конкретными задачами. Для меня это новый этап, новый вызов. Также огромную роль сыграло то, что я давно знаком с Валерием Оганесяном. С удовольствием постараюсь сделать что-то красивое для футбола и для развития клуба!
- На каком месте стоял финансовый вопрос?
- В жизни есть вещи гораздо важнее денег, поэтому финансовый вопрос не был для меня приоритетным. Поверьте, я мог устроиться на более выгодных условиях в другие лиги, включая Россию, Азию и Восток.
- Какие конкретно клубы вами интересовались?
- Вариантов было достаточно много, но сейчас я игрок "Арарата" и считаю некорректным говорить об этом.
- Когда прибудете в расположение "Арарата"?
- Когда попросит руководство. Готов в любой момент присоединиться к команде.
- За "Арарат" вы будете выступать вместе с бывшими партнерами по сборной Романом Павлюченко и Алексеем Ребко. На что способен состав с такими именитыми игроками?
- Это классные футболисты, и в целом команда собирается крепкая. Будем отталкиваться от матча к матчу для достижения максимальных результатов.
- Перед клубом стоит задача сразу выйти в ФНЛ. Это реальная цель?
- Мы приложим для этого все усилия.
УЕФА
- Как оцените свое физическое состояние?
- В данный момент есть над чем работать, ведь я несколько месяцев провел без тренировок, а последний матч сыграл в декабре.
- Успеете набрать кондиции к началу сезона?
- Случались в карьере и более продолжительные паузы, так что мне не привыкать. Технически и тактически я всегда в форме, для "физики" понадобится немного терпения, и я буду в порядке. Тем более мне нравится преодолевать себя.
- Как возник вариант с "Араратом"?
- Мне позвонил президент клуба [Валерий Оганесян]. Переговоры шли всего пару дней. Сразу привлекло то, что у команды серьезные планы на будущее, с конкретными задачами. Для меня это новый этап, новый вызов. Также огромную роль сыграло то, что я давно знаком с Валерием Оганесяном. С удовольствием постараюсь сделать что-то красивое для футбола и для развития клуба!
- На каком месте стоял финансовый вопрос?
- В жизни есть вещи гораздо важнее денег, поэтому финансовый вопрос не был для меня приоритетным. Поверьте, я мог устроиться на более выгодных условиях в другие лиги, включая Россию, Азию и Восток.
- Какие конкретно клубы вами интересовались?
- Вариантов было достаточно много, но сейчас я игрок "Арарата" и считаю некорректным говорить об этом.
- Когда прибудете в расположение "Арарата"?
- Когда попросит руководство. Готов в любой момент присоединиться к команде.
- За "Арарат" вы будете выступать вместе с бывшими партнерами по сборной Романом Павлюченко и Алексеем Ребко. На что способен состав с такими именитыми игроками?
- Это классные футболисты, и в целом команда собирается крепкая. Будем отталкиваться от матча к матчу для достижения максимальных результатов.
- Перед клубом стоит задача сразу выйти в ФНЛ. Это реальная цель?
- Мы приложим для этого все усилия.
УЕФА
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