Марат Измайлов: приложим все усилия, чтобы "Арарат" вышел в ФНЛ

Экс-полузащитник сборной России, а ныне игрок московского "Арарата" Марат Измайлов рассказал о возвращении в футбол после долгой паузы.- В данный момент есть над чем работать, ведь я несколько месяцев провел без тренировок, а последний матч сыграл в декабре.- Случались в карьере и более продолжительные паузы, так что мне не привыкать. Технически и тактически я всегда в форме, для "физики" понадобится немного терпения, и я буду в порядке. Тем более мне нравится преодолевать себя.- Мне позвонил президент клуба [Валерий Оганесян]. Переговоры шли всего пару дней. Сразу привлекло то, что у команды серьезные планы на будущее, с конкретными задачами. Для меня это новый этап, новый вызов. Также огромную роль сыграло то, что я давно знаком с Валерием Оганесяном. С удовольствием постараюсь сделать что-то красивое для футбола и для развития клуба!- В жизни есть вещи гораздо важнее денег, поэтому финансовый вопрос не был для меня приоритетным. Поверьте, я мог устроиться на более выгодных условиях в другие лиги, включая Россию, Азию и Восток.- Вариантов было достаточно много, но сейчас я игрок "Арарата" и считаю некорректным говорить об этом.- Когда попросит руководство. Готов в любой момент присоединиться к команде.- Это классные футболисты, и в целом команда собирается крепкая. Будем отталкиваться от матча к матчу для достижения максимальных результатов.- Мы приложим для этого все усилия.