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Евгений Гинер: я очень рад за Слуцкого

Президент московского ЦСКА Евгений Гинер очень рад назначению бывшего тренера армейцев Леонида Слуцкого наставником "Халл Сити".

"Я очень рад за Леонида Викторовича. Он молодец. "Халл Сити" давно ждал его, наконец он там. Теперь все у них хорошо будет", - цитирует Гинера ТАСС.
Теги: Гинер Слуцкий Халл Сити
Сегодня, 18:44
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