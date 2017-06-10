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Леонид Слуцкий: у меня нет ответа на два вопроса: куда делись таланты и куда пропал зритель (25)
Леонид Слуцкий: у меня нет ответа на два вопроса: куда делись таланты и куда пропал зритель (25)
Евгений Гинер: я очень рад за Слуцкого
Президент московского ЦСКА Евгений Гинер очень рад назначению бывшего тренера армейцев Леонида Слуцкого наставником "Халл Сити".
"Я очень рад за Леонида Викторовича. Он молодец. "Халл Сити" давно ждал его, наконец он там. Теперь все у них хорошо будет", - цитирует Гинера ТАСС.
"Я очень рад за Леонида Викторовича. Он молодец. "Халл Сити" давно ждал его, наконец он там. Теперь все у них хорошо будет", - цитирует Гинера ТАСС.
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