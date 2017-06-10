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Скаут "Арсенала": Головин не может помочь лидирующим клубам АПЛ
Скаут "Арсенала" по Восточной Европе Павел Кучеров заявил, что полузащитник ЦСКА Александр Головин не достиг уровня бывшего хавбека "канониров" Андрея Аршавина.
"Тот Аршавин – футболист совершенно другого уровня, которого Головин еще не достиг. Он талантливее, чем нынешний Александр. На данный момент, повторю, хавбек ЦСКА не может помочь лидирующим клубам АПЛ. Возможен ли вариант выкупа Головина "Арсеналом" с последующей арендой в ЦСКА? Это правильная позиция топ-клуба, который хочет купить такого футболиста и постепенно вырастить его для себя. Только такой подход может дать шанс россиянину заиграть в английской премьер-лиге. Впрочем, если "Арсенал" на это пойдет, то не считаю правильным оставлять футболиста в российском чемпионате и ЦСКА. Там он не будет прогрессировать так, как в Англии или Германии. Ему точно надо переходить в чемпионат другого уровня и напряжения, где можно сделать шаг к клубу, который приобретет на него права", - цитирует Кучерова "Спорт-Экспресс".
"Тот Аршавин – футболист совершенно другого уровня, которого Головин еще не достиг. Он талантливее, чем нынешний Александр. На данный момент, повторю, хавбек ЦСКА не может помочь лидирующим клубам АПЛ. Возможен ли вариант выкупа Головина "Арсеналом" с последующей арендой в ЦСКА? Это правильная позиция топ-клуба, который хочет купить такого футболиста и постепенно вырастить его для себя. Только такой подход может дать шанс россиянину заиграть в английской премьер-лиге. Впрочем, если "Арсенал" на это пойдет, то не считаю правильным оставлять футболиста в российском чемпионате и ЦСКА. Там он не будет прогрессировать так, как в Англии или Германии. Ему точно надо переходить в чемпионат другого уровня и напряжения, где можно сделать шаг к клубу, который приобретет на него права", - цитирует Кучерова "Спорт-Экспресс".
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