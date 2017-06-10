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Рубен Рочина, Мийо Цакташ и Карлос Самбрано присоединятся к "Рубину" в Австрии

Футболисты "Рубина" Рубен Рочина, Мийо Цакташ и Карлос Самбрано сами прибудут на сбор казанцев в Австрию, сообщает "Спорт-Экспресс".

Команда Курбана Бердыева, о возвращении которого было объявлено вчера, сегодня начала сбор в Восточной Штирии, который продлится до 20 июня.
Теги: Рочина Самбрано Рубин
Сегодня, 20:21
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