Ивелин Попов: хочу остаться в "Спартаке"

Полузащитник московского "Спартака" Ивелин Попов заявил, что хотел бы продолжить карьеру в столичном клубе."Я уже об этом говорил и скажу еще раз. Мне поступают предложения с начала этого года, но на данном этапе своей карьеры я хочу остаться в "Спартаке". У меня еще два года по контракту с красно-белыми, сейчас я не думаю об уходе в другой клуб", - цитирует Попова Gong.bg.