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Ивелин Попов: хочу остаться в "Спартаке"

Полузащитник московского "Спартака" Ивелин Попов заявил, что хотел бы продолжить карьеру в столичном клубе.

"Я уже об этом говорил и скажу еще раз. Мне поступают предложения с начала этого года, но на данном этапе своей карьеры я хочу остаться в "Спартаке". У меня еще два года по контракту с красно-белыми, сейчас я не думаю об уходе в другой клуб", - цитирует Попова Gong.bg.
Теги: Попов Спартак
Сегодня, 20:26
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№1 Написал: Ахилл Ульяновск (Сегодня, 20:42) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Не знаю, как кому, но по мне-нужен нам этот игрок.


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achill. Нас мало, но мы-греки!
Регистрация: 27.04.2017
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