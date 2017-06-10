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Темури Кецбая был представлен игрокам "Оренбурга"
Новый главный тренер "Оренбурга" Темури Кецбая был сегодня представлен команде, сообщает твиттер клуба.
Сразу же после данного мероприятия футболисты команды приступили к первой тренировке под руководством нового тренера.
Сразу же после данного мероприятия футболисты команды приступили к первой тренировке под руководством нового тренера.
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