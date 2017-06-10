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Евгений Гинер: охоту за Слуцким начнут "Барселона" и "Реал"

Охоту за главным тренером "Халл Сити" Леонидом Слуцким устроят испанские клубы "Барселона" и "Реал", считает президент московского ЦСКА Евгений Гинер.

"Думаю, он может добиться успеха в Англии. По крайней мере, я очень на это надеюсь. Может ли он в будущем возглавить английский топ-клуб? Думаю, охоту за ним устроят "Барселона" и "Реал", - цитирует Гинера "Р-Спорт".
Теги: Гинер Слуцкий Халл Сити Реал Барселона
Сегодня, 21:20
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(5)
№27 Написал: ооо Наш Спартак Москва (Сегодня, 22:26) #
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online

Цитата: Corner
харьковский судя по здешней реакции знатно народишко потроллил...

разве это знатно?Вот Курбан Ростов знатно потроллил,оставив у разбитого корыта joy
Регистрация: 13.05.2017
№26 Написал: Гастэряну (Сегодня, 22:26) #
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online

неадекватные бомжи и поросята от зависти желчью давятся.
Регистрация: 25.02.2016
№25 Написал: Bierbauch Germany (Сегодня, 22:10) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Бавария»
Евгений Гинер: охоту за Слуцким начнут "Барселона" и "Реал", но уже сейчас за ним охотятся рекламные менеджеры Макдональдса и Бургер Кинга!


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Lieber einen Bauch vom Saufen, als einen Buckel vom Schaffen!
Регистрация: 25.03.2010
№24 Написал: 4 звезды (Сегодня, 22:09) #
  • -2
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Цитата: Брюзга
Как бы за ним охоту фаны Халла не открыли.

это почитать, что фильм Гайдая посмотреть laughing ,сваливать laughing
Регистрация: 7.12.2016
№23 Написал: Брюзга Рязань (Сегодня, 22:03) #
  • 0
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Как бы за ним охоту фаны Халла не открыли. А то будет в эквадорском посольстве куковать вместе с Ассанжем. sunglasses
Регистрация: 6.10.2009
№22 Написал: 4 звезды (Сегодня, 22:01) #
  • -1
  •  (3)

Цитата: Виктор Беликов
Думаю Гинер за долги Леню отдал....

joy
Регистрация: 7.12.2016
№21 Написал: Геннадий Летицкий (Сегодня, 21:55) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
неужели будут отстреливать?
Регистрация: 24.05.2017
№20 Написал: villi.viter Беларусь (Сегодня, 21:53) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Врать не буду - Слуцкого уважаю. Буду болеть за "Халл Сити". Но всё остальное - может быть, а пока - Гинер остынь, не накручивай ситуацию, пусть "бегемотик" спокойно начнёт работать.
Регистрация: 8.06.2012
№19 Написал: Corner планета Земля (Сегодня, 21:48) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Ростов»
харьковский судя по здешней реакции знатно народишко потроллил...
Регистрация: 21.05.2016
№18 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 21:44) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Абрамович -то в Англии, а не в Испании, дядя Гинер, а Вася Березуцкий сказал что ЛВС не побоялся пробить стену башкой, что и не мудрено столько лет раскачиваясь, после раскачивания удар конечно сильней.
Регистрация: 20.03.2014
№17 Написал: mustang (Сегодня, 21:43) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
ну вот.а говорят русские пьют безбожно.вон как его штырит
Регистрация: 23.12.2015
№16 Написал: Сибирячок (Сегодня, 21:42) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Сибирь»
Упоротый штоли?


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№15 Написал: 4 звезды (Сегодня, 21:42) #
  • +1
  •  (5)

Цитата: pivo69
А Жека то совсем поплыл...

Цитата: Vlad-ОБЖ 66
Ку-ку!

Цитата: mongolor
уже начали)

sweat_smile
Регистрация: 7.12.2016
№14 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 21:41) #
  • 0
  •  (4)

Президент ЦСКА Евгений Гинер пока не знает, будет ли клуб приобретать новых игроков перед стартом квалификационного раунда Лиги чемпионов.
– Честно, пока не готов сказать, усилится ли ЦСКА до квалификации Лиги чемпионов, – приводит "Р-Спорт" слова Гинера.
ну, вот тут адекватно.. smirk
Фурсенко вон вовсю "усиливается" - Нобоа, Терентьев, Панюков.. laughing


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№13 Написал: Виктор Беликов севастополь (Сегодня, 21:41) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Игорь Казьмин
Не думаю ...очередной штамп Гинера...что бы добиться успеха на ЗАПАДЕ нужно иметь другой менталитет...которого у Слуцкого нет и никогда не будет, правда Он правильно сказал ...что Он проект Абрамовича...вот Абрамович и вложил деньги в этот проект...думаю не удачный....

Думаю Гинер за долги Леню отдал....
Регистрация: 1.06.2017
№12 Написал: Ахилл Ульяновск (Сегодня, 21:40) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Похоже, весь мозг Гинера заключался в его пальце. Как у Кощея на его конце.


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achill. Нас мало, но мы-греки!
Регистрация: 27.04.2017
№11 Написал: vlees1 (Сегодня, 21:40) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Перекурил сигар Евгений
Регистрация: 13.05.2017
№10 Написал: Maks1980 Мюнхен (Сегодня, 21:40) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Бавария»
На словах то мы скоро должны и чемпионат мира выиграть и лигу чемпионов и Слуцкий будет главным тренером Барселоны
Регистрация: 20.05.2017
№9 Написал: voldemar Где то в России (Сегодня, 21:33) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Чего уж там,Гинер вроде с головой всегда дружил,а теперь с Фурсенко,такое впечатление,что всю ночь бухали,а под утро один выигрывает Лигу Чемпионов,другой становится презиком Реала или Барсы и ставит бегемота тренером.
Регистрация: 8.05.2017
№8 Написал: Volodia379 (Сегодня, 21:32) #
  • 0
  •  (4)

Они уже начали он просто не в курсе! smiley
Регистрация: 11.04.2016
№7 Написал: mongolor СПБ (Сегодня, 21:31) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
уже начали)
Регистрация: 24.04.2009
№6 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 21:30) #
  • +1
  •  (7)

Ку-ку! smile


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№5 Написал: ооо Наш Спартак Москва (Сегодня, 21:29) #
  • +3
  •  (7)
online

так же как и за пустышками Дзагоевым с Головиным очередь выстроится joy
Регистрация: 13.05.2017
№4 Написал: Makaveli (Сегодня, 21:26) #
  • -1
  •  (3)

smile
Регистрация: 14.04.2017
№3 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 21:26) #
  • 0
  •  (4)

Не думаю ...очередной штамп Гинера...что бы добиться успеха на ЗАПАДЕ нужно иметь другой менталитет...которого у Слуцкого нет и никогда не будет, правда Он правильно сказал ...что Он проект Абрамовича...вот Абрамович и вложил деньги в этот проект...думаю не удачный....


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016
№2 Написал: Виктор Беликов севастополь (Сегодня, 21:23) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Впентболе как мишень
Регистрация: 1.06.2017
№1 Написал: pivo69 Германия (Сегодня, 21:23) #
  • +2
  •  (6)
online

А Жека то совсем поплыл...
Регистрация: 7.05.2010
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