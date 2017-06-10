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19:28
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Валерий Карпин женился (фото) (19)
Евгений Гинер: охоту за Слуцким начнут "Барселона" и "Реал"
Охоту за главным тренером "Халл Сити" Леонидом Слуцким устроят испанские клубы "Барселона" и "Реал", считает президент московского ЦСКА Евгений Гинер.
"Думаю, он может добиться успеха в Англии. По крайней мере, я очень на это надеюсь. Может ли он в будущем возглавить английский топ-клуб? Думаю, охоту за ним устроят "Барселона" и "Реал", - цитирует Гинера "Р-Спорт".
"Думаю, он может добиться успеха в Англии. По крайней мере, я очень на это надеюсь. Может ли он в будущем возглавить английский топ-клуб? Думаю, охоту за ним устроят "Барселона" и "Реал", - цитирует Гинера "Р-Спорт".
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