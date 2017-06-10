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19:28
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Валерий Карпин женился (фото) (19)
Игор Митрески: "Спартак" не предлагал мне работу в клубе
Бывший защитник московского "Спартака" Игор Митрески заявил,, что не получил предложения о работе в структуре столичного клуба. Ранее СМИ сообщали, что Митрески может стать тренером-селекционером "Спартака".
"Я прилетал в Москву, встретился со старыми друзьями, увидел свой, можно сказать, родной город. Поздравил ребят с чемпионством, которого они так долго ждали. О работе речи не шло. Никакого предложения о сотрудничестве мне сделано не было. Что ж, буду продолжать трудиться там же, где и сейчас - скаутом по Балканам. Если "Спартаку" понадобится моя помощь, конечно, откликнусь сразу же", - цитирует Митрески "Р-Спорт".
"Я прилетал в Москву, встретился со старыми друзьями, увидел свой, можно сказать, родной город. Поздравил ребят с чемпионством, которого они так долго ждали. О работе речи не шло. Никакого предложения о сотрудничестве мне сделано не было. Что ж, буду продолжать трудиться там же, где и сейчас - скаутом по Балканам. Если "Спартаку" понадобится моя помощь, конечно, откликнусь сразу же", - цитирует Митрески "Р-Спорт".
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