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Георгий Лория: останусь ли в "Крыльях"? Нужно сначала поговорить с руководством

Голкипер "Крыльев Советов" Георгий Лория рассказал, что ещё не определился со своим будущим в самарской команде.

"Для меня это будет первый опыт выступления во второй Лиге за всю мою карьеру. Я не знаю, как сейчас будет, но как рассказывают ребята, в Самаре болельщики никогда не бросают свою команду. И даже когда клуб играл в ФНЛ – они всегда приходили на стадион поддержать "Крылья". Я уверен, что эта тенденция продолжится и в следующем сезоне, потому что город очень любит свою команду. Останусь ли в Самаре? Думаю, что у нас состоится разговор с руководством и уже потом будем решать этот вопрос. Но пока, честно говоря, я думаю только о своей руке, чтобы все хорошо прошло и потом уже поговорим", — цитирует игрока sputnik-georgia.ru.
Теги: Лория Крылья Советов
Сегодня, 22:32
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