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Родолфо продлил контракт с "Ахматом"

Защитник "Ахмата" Родолфо подписал с клубом новый контракт, сообщает инстаграм грозненцев.

"Родолфо является опытным игроком, большим мастером, такие футболисты на поле незаменимы. Желаю нашему бразильскому другу удачи и успехов", - сказал президент "Ахмата" Магомед Даудов.
Теги: Родолфо Ахмат
Сегодня, 13:23
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№1 Написал: bassexus Абакан, Хакасия (Сегодня, 13:58) #
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Как он мог продлить контракт с ахматом, если у него не было контракта с ахматом?)
Регистрация: 24.02.2009
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