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Александр Кокорин впервые стал отцом

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин стал отцом, сообщает благотворительный проект семей "Зенита" Play and Help.

Первенца 26-летнему футболисту подарила его возлюбленная Дарья Валитова.
Теги: Кокорин Зенит
Сегодня, 14:06
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№2 Написал: Орик СПб (Сегодня, 14:13) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
А я грешным делом подумал от Мамаева.))
Регистрация: 11.10.2012
№1 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 14:08) #
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Болеет за:
«Спартак»
Может очнётся


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
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