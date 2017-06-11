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"Зенит" поздравил Константина Сарсанию с 49-летием

"Зенит" поздравил своего спортивного директора Константина Сарсанию с днём рождения.

"11 июня сорок девятый день рождения отмечает спортивный директор сине-бело-голубых Константин Сарсания. Константин Сергеевич, сине-бело-голубые присоединяются к многочисленным поздравлениям, желают успехов во всех делах, личного счастья и новых побед вместе с "Зенитом", - говорится на официальном сайте "Зенита".
Теги: Сарсания Зенит
Сегодня, 14:21
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№1 Написал: Болельщик812 Санкт-Петербург (Сегодня, 14:26) #
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Болеет за:
«Зенит»
С Праздником, Константин! А главный подарок уже сделан - возвращение в лучший клуб страны.
Регистрация: 13.08.2015
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