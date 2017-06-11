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Дмитрий Ефремов: буду стараться закрепиться в составе ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Дмитрий Ефремов рассказал, что готов играть на любой позиции в составе армейцев. В прошлом сезоне Ефремов играл за "Оренбург".

"На данный момент никаких конкретных предложений от других команд у меня нет. Хочу ли я закрепиться в составе ЦСКА или попробовать свои силы в другой команде? Конечно, я хочу остаться в ЦСКА. Буду стараться закрепиться в составе армейцев. Пока мы с тренером еще не общались. Думаю, что наш разговор состоится на сборах. А лично я готов играть везде, где поставит меня тренер, на любой позиции", - цитирует Ефремова "Спорт-Экспресс".
Теги: Ефремов ЦСКА
Сегодня, 15:35
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№1 Написал: Бриг (Сегодня, 16:13) #
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Болеет за:
«Краснодар»
Старайся парень..счастье в твоих руках...
Регистрация: 21.11.2016
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