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Александр Головин: интерес со стороны "Арсенала"? Пока не комментирую это

Полузащитник ЦСКА и сборной России Александр Головин не стал комментировать информацию о возможном переходе в лондонский "Арсенал".

В субботу появилась информация, что футболист может продолжить карьеру в Англии. Также обсуждается его возможный переход в "Халл Сити", который возглавил экс-наставник армейцев Леонид Слуцкий.

"Интерес со стороны "Арсенала"? Пока не комментирую это", - цитирует Головина "Спорт-Экспресс".
Теги: Головин ЦСКА Арсенал
Сегодня, 16:21
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№3 Написал: LIAZ677 (Сегодня, 16:39) #
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stuck_out_tongue_winking_eye
Регистрация: 3.04.2013
№2 Написал: mustang (Сегодня, 16:29) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
в англии хоть фамилию такую знают? smiley
Регистрация: 23.12.2015
№1 Написал: Бриг (Сегодня, 16:26) #
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Болеет за:
«Краснодар»
Всё верно, чего комментировать..пока нет конкретного предложения. а слухи есть слухи..
Регистрация: 21.11.2016
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