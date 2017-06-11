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Агент: "Рубин" возглавил великий человек, но Кверквелия хочет в "Локомотив"
Представитель защитника Соломона Кверквелии Реваз Челебадзе рассказал, что грузинский футболист хочет остаться в "Локомотиве".
"Локомотив" хочет взять Кверквелию с концами. Всё зависит от того, куда хочет сам Соломон. Думаю, он перейдёт в "Локомотив", у него есть такое желание. Но, если Соломон останется в "Рубине", это дело судьбы. В "Рубин" приехал великий человек — Курбан Бердыев. Если он захочет оставить Кверквелию, это его вопросы. Сёмин тоже величайший тренер и, как и Бердыев, мой друг. Всё зависит от сделки, но сам игрок хочет в "Локо", - цитирует агента "Чемпионат.сом".
"Локомотив" хочет взять Кверквелию с концами. Всё зависит от того, куда хочет сам Соломон. Думаю, он перейдёт в "Локомотив", у него есть такое желание. Но, если Соломон останется в "Рубине", это дело судьбы. В "Рубин" приехал великий человек — Курбан Бердыев. Если он захочет оставить Кверквелию, это его вопросы. Сёмин тоже величайший тренер и, как и Бердыев, мой друг. Всё зависит от сделки, но сам игрок хочет в "Локо", - цитирует агента "Чемпионат.сом".
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