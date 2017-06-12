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Элдин Якупович: уверен, Слуцкий поможет "Халлу" вернуться в Премьер-лигу
Вратарь "Халл Сити" Элдин Якупович прокомментировал назначение Леонида Слуцкого на пост главного тренера команды.
– Удивились, когда узнали о приходе Слуцкого?
– Удивился? (Пауза.) Скорее, я рад, потому что у нас есть тренер, знающий, что такое большие победы. Уверен, он поможет "Халлу" вернуться в премьер-лигу. Знаю, что мистер Леонид долгое время тренировал ЦСКА, играл с ним в плей-офф Лиги чемпионов, выиграл множество титулов в России... "Халлу" очень повезло, это отличная сделка. Мы взяли крупную рыбу.
"Спорт-Экспресс"
– Удивились, когда узнали о приходе Слуцкого?
– Удивился? (Пауза.) Скорее, я рад, потому что у нас есть тренер, знающий, что такое большие победы. Уверен, он поможет "Халлу" вернуться в премьер-лигу. Знаю, что мистер Леонид долгое время тренировал ЦСКА, играл с ним в плей-офф Лиги чемпионов, выиграл множество титулов в России... "Халлу" очень повезло, это отличная сделка. Мы взяли крупную рыбу.
"Спорт-Экспресс"
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