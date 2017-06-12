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Элдин Якупович: уверен, Слуцкий поможет "Халлу" вернуться в Премьер-лигу

Вратарь "Халл Сити" Элдин Якупович прокомментировал назначение Леонида Слуцкого на пост главного тренера команды.

– Удивились, когда узнали о приходе Слуцкого?

– Удивился? (Пауза.) Скорее, я рад, потому что у нас есть тренер, знающий, что такое большие победы. Уверен, он поможет "Халлу" вернуться в премьер-лигу. Знаю, что мистер Леонид долгое время тренировал ЦСКА, играл с ним в плей-офф Лиги чемпионов, выиграл множество титулов в России... "Халлу" очень повезло, это отличная сделка. Мы взяли крупную рыбу.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Слуцкий Халл Сити
Сегодня, 17:22
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№2 Написал: Hitman (Сегодня, 19:06) #
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Болеет за:
«Спартак»
"Халлу" очень повезло, это отличная сделка. Мы взяли крупную рыбу.

вы взяли карманного бегемота,который без еврейских денег и блата,полный ноль
Регистрация: 20.04.2017
№1 Написал: avnik море (Сегодня, 19:01) #
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Болеет за:
«Спартак»
Рыбу? ))) Леонид Викторович явно крупнее...


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
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