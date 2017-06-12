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19:29
Аркадий Дворкович: надеюсь, что наша сборная не подведет, выступит достойно и выйдет из группы
Аркадий Дворкович: надеюсь, что наша сборная не подведет, выступит достойно и выйдет из группы
12:44
Василий Уткин: у "Ростова" всегда есть запасной шаг – в восьмой раз пригласить Сергея Балахнина (4)
Василий Уткин: у "Ростова" всегда есть запасной шаг – в восьмой раз пригласить Сергея Балахнина (4)
11:53
Сергей Паршивлюк: в каждом сезоне говорят, что "Ростову" крышка, но команда всегда боевитая (2)
Сергей Паршивлюк: в каждом сезоне говорят, что "Ростову" крышка, но команда всегда боевитая (2)
Тимофей Калачев: решил отучиться на тренера
Полузащитник "Ростова" Тимофей Калачев рассказал, почему решил получить тренерскую лицензию.
"Набиралась группа, в которой можно сразу на две категории учиться - на B и A. В ней собрались действующие игроки, для нас была создана специальная группа. И я воспользовался возможностью, чтобы и играть и сразу отучиться. Может, в будущем мне понадобится", - цитирует Калачева официальный сайт "Ростова".
"Набиралась группа, в которой можно сразу на две категории учиться - на B и A. В ней собрались действующие игроки, для нас была создана специальная группа. И я воспользовался возможностью, чтобы и играть и сразу отучиться. Может, в будущем мне понадобится", - цитирует Калачева официальный сайт "Ростова".
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