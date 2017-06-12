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Тимофей Калачев: решил отучиться на тренера

Полузащитник "Ростова" Тимофей Калачев рассказал, почему решил получить тренерскую лицензию.

"Набиралась группа, в которой можно сразу на две категории учиться - на B и A. В ней собрались действующие игроки, для нас была создана специальная группа. И я воспользовался возможностью, чтобы и играть и сразу отучиться. Может, в будущем мне понадобится", - цитирует Калачева официальный сайт "Ростова".
Теги: Калачев Ростов
Сегодня, 18:51
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