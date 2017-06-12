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Аркадий Дворкович: "Локомотиву" важно подтягивать молодых футболистов к основному составу
Состав "Локомотива" должен меняться постепенно и обновляться за счет молодых игроков из резерва, сообщил вице-премьер РФ, председатель совета директоров РЖД Аркадий Дворкович.
"Предпочтений по соперникам на групповом этапе Лиги Европы нет, хорошо играть против сильных команд, но лучше это сделать на более поздних стадиях. "Локомотив" - очень крепкая, растущая команда, а (Юрий) Семин - опытный тренер. В Лиге Европы может выстрелить любая команда, у "Локомотива" будут дополнительные шансы, потому что это кубковая команда.
"Лучше, чтобы изменения в клубе происходили эволюционным путем, постепенно, чтобы игроки появлялись на критически важных позициях. Тренеру виднее, главное - подтягивать нашу молодежь", - цитирует Дворковича ТАСС.
"Предпочтений по соперникам на групповом этапе Лиги Европы нет, хорошо играть против сильных команд, но лучше это сделать на более поздних стадиях. "Локомотив" - очень крепкая, растущая команда, а (Юрий) Семин - опытный тренер. В Лиге Европы может выстрелить любая команда, у "Локомотива" будут дополнительные шансы, потому что это кубковая команда.
"Лучше, чтобы изменения в клубе происходили эволюционным путем, постепенно, чтобы игроки появлялись на критически важных позициях. Тренеру виднее, главное - подтягивать нашу молодежь", - цитирует Дворковича ТАСС.
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