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Сергей Баланович: мой контракт с "Амкаром" действует ещё год

Полузащитник "Амкара" и сборной Беларуси Сергей Баланович рассказал, что продолжит выступление в пермском клубе.

"Мой контракт действует еще год. Пока никто не звонит, не выгоняет. Нет предпосылок к тому, чтобы сменить команду. Да, наш клуб не борется за призовые места, да и бюджет, наверное, самый маленький в премьер-лиге, однако из года в год добиваемся определенного результата. В этом сезоне в первой части чемпионата только ленивый не говорил об "Амкаре". Мы, по-моему, на каком-то отрезке были даже единственным клубом в Европе, который не пропускал дома. Это говорит о том, что ведется правильная работа. Можно достигать хорошего результата. А менять шило на мыло, куда-то переходить не вижу смысла. Хотя, может, в будущем что-то изменится", – цитирует Балановича "Прессбол".
Теги: Баланович Амкар
Вчера, 22:52
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