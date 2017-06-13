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Константин Сарсания: Ерохиным и Полозом "Зенит" не интересуется

Спортивный директор "Зенита" Константин Сарсания опроверг слухи о том, что клуб интересуется футболистами "Ростова" Александром Ерохиным и Дмитрием Полозом.

"Нам приписывают очень много игроков. Ерохиным и Полозом мы не интересуемся", - цитирует Сарсанию "Спорт-Экспресс".
Теги: Сарсания Ерохин Полоз Зенит
Сегодня, 00:09
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(2)
№2 Написал: utekay Россия (Сегодня, 01:52) #
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  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
а Смоловым?


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№1 Написал: interested (Сегодня, 00:39) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Уже хорошо.
Регистрация: 18.10.2013
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