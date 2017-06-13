"Тосно" начал второй сбор в подмосковном Бору

Футболисты "Тосно" начали свою работу на втором предсезонном сборе команды в подмосковном Бору. Сбор продлится до 25 июня.В составе команды на сбор отправились 23 футболиста: вратари - Василий Лукичев, Михаил Опарин, защитники - Руслан Абазов, Андрей Буйволов, Раде Дугалич, Денис Никитин, Сергей Сухарев, Аслан Дудиев, Виталий Шахов, полузащитники – Ильнур Альшин, Вагиз Галиулин, Младен Кашчелан, Рустем Мухаметшин, Максим Палиенко, Григорий Чиркин, Анте Вукушич, Нуну Роша, Ян Казаев, нападающие - Антон Заболотный, Александр Кутьин, Евгений Марков, Артем Милевский, Георгий Мелкадзе.