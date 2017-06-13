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Агент: Кришито остается в "Зените"

Агент Андреа Д'Амико рассказал, что его клиент Доменико Кришито останется в "Зените".

"Кришито был близок к возвращению в Италию, но "Зенит" решил не отпускать одного из лидеров команды, с которым у них ещё действующий контракт. У Доменико были предложения от "Наполи", "Фиорентины" и "Интера", но питерская команда не хочет отпускать игрока во время перестройки в команде, - цитирует агента Rete Sport.
Теги: Кришито Зенит
Сегодня, 16:13
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12
(2)
№12 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 16:58) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: tiki
тем более(!!), коли уж перестройка, то надо строить

На пустом месте не строят, строят хоть на каком-нибудь фундаменте. А помимо Кришито, Жулиано, Жиркова, и назвать фундаментом то некого. Пусть будет.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№11 Написал: Противовес Владивосток (Сегодня, 16:48) #
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online

Ну как же можно добровольно отказаться играть за "Зенит" и Газпром - это не правильно и подрывает авторитет "великой" компании, да ? Вот так и ломают карьеру футболистам в Питере - руководство так решило и крепостной будет отбывать номер до конца... Сначала Ломбертс, теперь Кришито. Ну и так же Доменико будет стараться принести пользу "барину", приберегая себя для Италии... И будет ПРАВ ! А летом уйдет свободным агентом. Вот болото !
Регистрация: 25.02.2017
№10 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 16:47) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: -Invader-
"Зенит" заинтересован в подписании полузащитника "Реала" Хамеса Родригеса. Как сообщает Calcionews24, убедить 25-летнего колумбийца переехать в Санкт-Петербург может российская модель Ольга Коробицына, которая является болельщицей сине-бело-голубых.

где такие жирные утки летают?)


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Румына в Отставку
Регистрация: 23.05.2007
№9 Написал: -Invader- Invader (Сегодня, 16:38) #
  • -1
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Болеет за:
ЦСКА
"Зенит" заинтересован в подписании полузащитника "Реала" Хамеса Родригеса. Как сообщает Calcionews24, убедить 25-летнего колумбийца переехать в Санкт-Петербург может российская модель Ольга Коробицына, которая является болельщицей сине-бело-голубых.
Регистрация: 12.05.2017
№8 Написал: yuri спб (Сегодня, 16:35) #
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Цитата: tiki
а его то колокольня к чему, если его просто тупо не отпустили?

Не отпускали и раньше . Зачем менять шило на мыло?


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№7 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 16:28) #
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online

И по этому увеличили контракт...от которого Он не смог отказаться....вот и вся история....Как Он говорил ...семья хочет ДОМОЙ в Италию . хочу в сборную ....


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016
№6 Написал: tiki Москва (Сегодня, 16:27) #
  • +1
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Blessing
да и колокольня у него своя, не болельщицкая.

а его то колокольня к чему, если его просто тупо не отпустили?
но питерская команда не хочет отпускать игрока во время перестройки в команде

тем более(!!), коли уж перестройка, то надо строить


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№5 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 16:24) #
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: tiki
а смысл?убиваете мотивацию в игроке - это раз
два - могли хотя бы продать, а не свободным агентом отпускать
и три - а зачем его держать, если знаете, что он все равно уйдёт. не логичнее наигрывать игрока, который его заменит?

Думаю, рук-во знает ответы на поставленные вопросы, да и колокольня у него своя, не болельщицкая.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№4 Написал: golden Axe (Сегодня, 16:20) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
прекрасно,дело Хонды живет smile
Регистрация: 1.02.2017
№3 Написал: tiki Москва (Сегодня, 16:17) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
а смысл?убиваете мотивацию в игроке - это раз
два - могли хотя бы продать, а не свободным агентом отпускать
и три - а зачем его держать, если знаете, что он все равно уйдёт. не логичнее наигрывать игрока, который его заменит?


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№2 Написал: Sokrates С-Петербург (Сегодня, 16:15) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
А как сам Кришито к этому относится?
Регистрация: 8.09.2012
№1 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 16:15) #
  • -4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Зашибок! confused


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
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