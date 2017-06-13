Агент: Кришито остается в "Зените"

Агент Андреа Д'Амико рассказал, что его клиент Доменико Кришито останется в "Зените"."Кришито был близок к возвращению в Италию, но "Зенит" решил не отпускать одного из лидеров команды, с которым у них ещё действующий контракт. У Доменико были предложения от "Наполи", "Фиорентины" и "Интера", но питерская команда не хочет отпускать игрока во время перестройки в команде, - цитирует агента Rete Sport.