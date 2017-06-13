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Игорь Акинфеев - лучший игрок ЦСКА в прошлом сезоне

Лучшим игроком ЦСКА в минувшем сезоне признан вратарь и капитан команды Игорь Акинфеев, набравший 32 процента голосов, сообщает пресс-служба клуба.

Футболист принял участие в 36 матчах ЦСКА и установил личный рекорд, 19 раз отстояв на ноль в чемпионате России.

Второе место занял Марио Фернандес, третий — Алексей Березуцкий.
Сегодня, 17:00
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№1 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 17:04) #
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На верное правильно . а кто ещё ...Игорь постоянен ...а это показатель класса.


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016
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