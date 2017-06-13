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Вадим Евсеев: игра с Чили подтвердила, что Акинфеев заслуженно номер один в сборной

Бывший защитник сборной России Вадим Евсеев прокомментировал состав сборной России в преддверии Кубка конфедераций.

"Черчесов многих ребят просматривал, приглашал. На сегодняшний день в сборной играют сильнейшие на данный момент. Сейчас наша команда уделяет очень много внимания скоростной работе на поле. Игра с Чили подтвердила, что Акинфеев заслуженно номер один в сборной. У него характер сильный. Габулов в сборной? Это вопрос к Черчесову. Чисто по футбольному он и привлек его", - цитирует Евсеева "Спорт FM".
Теги: Евсеев Акинфеев Сборная России
Сегодня, 19:11
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