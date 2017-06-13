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Руслан Нигматуллин: мне кажется, что у Карпина сейчас нет планов менять что-то в своей жизни

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал информацию о том, что Валерий Карпин возглавит тульский "Арсенал".

"Мне кажется, что у Карпина сейчас нет планов менять что-то в своей жизни. Может ли он спокойно вернуться в большой футбол после работы в журналистике? Для настоящего профессионала, каким является Валерий, нет ничего невозможного. Однако мне кажется, что он сейчас отлично осваивается на "Матч ТВ". Вообще, как только появляется какая-то команда, которой нужен тренер, сразу вспоминается фамилия Карпина, и новые слухи начинают муссироваться в прессе. Так я бы не стал воспринимать всерьез эту новость", - цитирует Нигматуллина"Газета.ру".
Теги: Нигматуллин Карпин
Сегодня, 19:50
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