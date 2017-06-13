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Гаджи Гаджиев продлит контракт с "Амкаром"
"Амкар" в ближайшее время продлит контракт с главным тренером команды Гаджи Гаджиевым, сообщил спортивный директор клуба Виктор Засульский.
"Гаджиев, конечно, остается в клубе. Он тренирует команду вместе с помощниками. Правда, сегодня два человека - Арслан Халимбеков и Андрей Каряка уехали в академию тренерского мастерства на поступление на категорию PRO. Контракт с Гаджиевым будет продлен, остались некоторые нюансы, мы их быстро уладим в ближайшее время", - цитирует Засульского "Р-Спорт".
"Гаджиев, конечно, остается в клубе. Он тренирует команду вместе с помощниками. Правда, сегодня два человека - Арслан Халимбеков и Андрей Каряка уехали в академию тренерского мастерства на поступление на категорию PRO. Контракт с Гаджиевым будет продлен, остались некоторые нюансы, мы их быстро уладим в ближайшее время", - цитирует Засульского "Р-Спорт".
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