Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Гаджи Гаджиев продлит контракт с "Амкаром"

"Амкар" в ближайшее время продлит контракт с главным тренером команды Гаджи Гаджиевым, сообщил спортивный директор клуба Виктор Засульский.

"Гаджиев, конечно, остается в клубе. Он тренирует команду вместе с помощниками. Правда, сегодня два человека - Арслан Халимбеков и Андрей Каряка уехали в академию тренерского мастерства на поступление на категорию PRO. Контракт с Гаджиевым будет продлен, остались некоторые нюансы, мы их быстро уладим в ближайшее время", - цитирует Засульского "Р-Спорт".
Теги: Гаджиев Амкар
Сегодня, 19:59
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.