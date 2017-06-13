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Сергей Чепчугов может перейти в "Тосно"
Одним из вариантов продолжения карьеры вратаря Сергея Чепчугова является "Тосно", сообщает "Спорт-Экспресс".
Летом у 31-летнего голкипера закончился контракт с ЦСКА, и он стал свободным агентом.
Напомним, что Чепчугов перешел в армейский клуб в 2010 году. За это время он провел 28 официальных игр за красно-синих
Летом у 31-летнего голкипера закончился контракт с ЦСКА, и он стал свободным агентом.
Напомним, что Чепчугов перешел в армейский клуб в 2010 году. За это время он провел 28 официальных игр за красно-синих
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