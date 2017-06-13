Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Сергей Чепчугов может перейти в "Тосно"

Одним из вариантов продолжения карьеры вратаря Сергея Чепчугова является "Тосно", сообщает "Спорт-Экспресс".

Летом у 31-летнего голкипера закончился контракт с ЦСКА, и он стал свободным агентом.

Напомним, что Чепчугов перешел в армейский клуб в 2010 году. За это время он провел 28 официальных игр за красно-синих
Теги: Чепчугов Тосно Трансферы
Сегодня, 20:13
Напечатать
1
(1)
№1 Написал: СМЕРШ Курган (Сегодня, 20:50) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Его кто нибудь в лицо помнит?
Регистрация: 1.06.2017
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.