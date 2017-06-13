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Анатолий Катрич: надеюсь остаться в "Динамо"

Футболист московского "Динамо" Анатолий Катрич прокомментировал ситуацию с продлением своего контракта с бело-голубыми, который истекает через год.

"Я этим не занимаюсь. Мои дела ведут агенты. От них знаю, что пока никакой конкретики не было. Но я не собираюсь никуда переходить, надеюсь, что останусь в "Динамо", - цитирует Катрича "Чемпиона.сом".
Теги: Динамо
Вчера, 22:15
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