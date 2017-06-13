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Анатолий Катрич: новость о матче со "Спартаком" в 1-м туре воодушевила игроков "Динамо"

Полузащитник московского "Динамо" Анатолий Катрич рассказал, с каким настроем его команда готовится к матчу 1-го тура РФПЛ со "Спартаком".

"Игроки "Динамо" с воодушевлением восприняли новость, что в первом туре команда сыграет со "Спартаком". Я вижу у ребят настрой на эту игру с первого же дня сборов. Видно, насколько это для всех важно. Надеюсь, этот настрой мы покажем и во время игры", - цитирует Катрича "Чемпионат.сом".
Вчера, 22:25
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№5 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 00:04) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Битва чемпионов, офигенное начало сезона. satisfied


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a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
Кубок России 16/17 у ФК Локомотив
Регистрация: 2.05.2014
№4 Написал: coban сегодня (Вчера, 23:03) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Очень рад возвращению Великого Клуба в высший дивизион!
Думаю без проблем защеку трёху напихаем)


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Mmm!!!
Регистрация: 18.07.2009
№3 Написал: Colambous Южный берег Ледовитого океана (Вчера, 23:02) #
  • -3
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Цитата: Lacan
Толя, обыграйте свиней как чемпион чемпиона!Пощады им не дайте! smile

Болеть за свиней-себя не уважать!Это пусть старик Лавров переживает,все равно везде нах посылают.
Регистрация: 24.11.2016
№2 Написал: Odyssey Санкт-Петербург (Вчера, 22:45) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Lacan
Толя, обыграйте свиней как чемпион чемпиона!Пощады им не дайте! smile

Я лично за вас поболею
Регистрация: 27.08.2008
№1 Написал: Lacan (Вчера, 22:36) #
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Болеет за:
«Динамо» М
Толя, обыграйте свиней как чемпион чемпиона!Пощады им не дайте! smile
Регистрация: 27.09.2011
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