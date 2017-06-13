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Анатолий Катрич: новость о матче со "Спартаком" в 1-м туре воодушевила игроков "Динамо"
Полузащитник московского "Динамо" Анатолий Катрич рассказал, с каким настроем его команда готовится к матчу 1-го тура РФПЛ со "Спартаком".
"Игроки "Динамо" с воодушевлением восприняли новость, что в первом туре команда сыграет со "Спартаком". Я вижу у ребят настрой на эту игру с первого же дня сборов. Видно, насколько это для всех важно. Надеюсь, этот настрой мы покажем и во время игры", - цитирует Катрича "Чемпионат.сом".
"Игроки "Динамо" с воодушевлением восприняли новость, что в первом туре команда сыграет со "Спартаком". Я вижу у ребят настрой на эту игру с первого же дня сборов. Видно, насколько это для всех важно. Надеюсь, этот настрой мы покажем и во время игры", - цитирует Катрича "Чемпионат.сом".
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