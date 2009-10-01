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Сергей Фурсенко: с удовольствием вернул бы Аршавина в "Зенит"

Председатель правления "Зенита" Сергей Фурсенко заявил, что хотел бы вернуть в петербургскую команду 36-летнего нападающего Андрея Аршавина.

"Я бы с удовольствием Андрея Сергеевича вернул, чтобы он здесь поиграл. Он великий мастер, публика его обожает. И я его люблю", - цитирует Фурсенко "Чемпионат.сом".
Теги: Фурсенко Зенит Аршавин
Вчера, 22:29
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№9 Написал: tfu St.Petersburg (Вчера, 23:22) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Да зимой стоит его подписать и как минимум выпустить против Хабаровска в последнем туре, матч-прощание, а как максимум минут на 5-10 в концовке точно игры не испортит


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
№8 Написал: Alter ego (Вчера, 23:13) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
На концовку , минут на 15-20, вполне мог бы еще поиграть
Регистрация: 17.05.2017
№7 Написал: Black Fox (Вчера, 23:07) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Sokrates
И ты его игру в Казахстане не видел наверняка.

Не видел и не собираюсь. Это один из слабейших чемпионатов Европы.


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"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№6 Написал: yuri спб (Вчера, 22:56) #
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online

Бы, увы и ах. Пока не изобрели машину времени, эликсир молодости не стоит даже пробовать.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№5 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Вчера, 22:46) #
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И Кержаковых. Канунникова, Рязанцева и т.д. smirk


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№4 Написал: Sokrates С-Петербург (Вчера, 22:45) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Black Fox
Цитата: Sokrates
Лично я - за

А я - против. Пешеходов на миллионных контрактах в Зените и так слишком много.

Зато у него мяч "не пешком ходит". И ты его игру в Казахстане не видел наверняка. Тем более после ухода Данни будет кому и распасовывать и хотябы переодически взрываться. А уж с российским паспортом такого как Аршавин точно нет.
Регистрация: 8.09.2012
№3 Написал: SHIGA Msk (Вчера, 22:45) #
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Болеет за:
«Спартак»
В этот состав зенита прям в основу! И контракт на 6млн( 1,5 Аршавин . Остаток 4,5 Фурсенко и миллеру)


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ЧЕМПИОНЫ ЧЕМПИОНЫ!! ОЛЕ ОЛЕ ОЛЕ!
Регистрация: 22.05.2015
№2 Написал: Black Fox (Вчера, 22:36) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Sokrates
Лично я - за

А я - против. Пешеходов на миллионных контрактах в Зените и так слишком много.


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"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№1 Написал: Sokrates С-Петербург (Вчера, 22:36) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Лично я - за. smiley
Регистрация: 8.09.2012
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