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Александр Кержаков будет совмещать работу в "Зените" и учёбу

Нападающий Александр Кержаков со следующего сезона будет совмещать работу в "Зените" и учебу, сообщил президент клуба Сергей Фурсенко. Контракт 34-летнего игрока с "Зенитом" рассчитан до 30 июня.

"Кержакову нужно сейчас учиться. Думаю, он будет совмещать работу в клубе и учебу", - цитирует Фурсенко ТАСС.
Теги: Кержаков Зенит Фурсенко
Вчера, 23:12
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№4 Написал: Честный San-Francisco (Вчера, 23:58) #
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Болеет за:
«Ювентус»
Бедняга,учиться и работать очень тяжело,по себе знаю,надеюсь справится relaxed
Регистрация: 1.06.2017
№3 Написал: Skyline СПБ (Вчера, 23:42) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: tfu
Это типа намёк, что Кержаков закончил?

именно. какигрок он не нужен


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Румына в Отставку
Регистрация: 23.05.2007
№2 Написал: Арес (Вчера, 23:22) #
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Болеет за:
«Спартак»
Читать учится? Или считать, "бизнесмен"?


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Зенытик случайно сменил место базирования. Просто картонку ветром унесло
Регистрация: 13.06.2017
№1 Написал: tfu St.Petersburg (Вчера, 23:20) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Это типа намёк, что Кержаков закончил?


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
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