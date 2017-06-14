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Вячеслав Матюшенко: Чепчугов в "Тосно"? Это неверная информация

Генеральный директор "Тосно" Вячеслав Матюшенко опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что голкипер ЦСКА Сергей Чепчугов может перейти в клуб из Ленинградской области.

"Сергей Чепчугов в "Тосно"? Впервые узнал об этом от вас. Это неверная информация", - цитирует Матюшенко "Чемпионат.сом".

Чепчугов выступал за ЦСКА с 2010 года. За семь лет страж ворот провёл за "армейцев" 28 матчей и пропустил 33 гола.
Теги: Чепчугов Тосно
Сегодня, 00:09
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