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В четверг Данни попрощается с "Зенитом"

В четверг на Манежной площади в Санкт-Петербурге пройдет открытая встреча полузащитника Данни с болельщиками "Зенита".

Сбор гостей в сквере у Зимнего стадиона начнется в 15:00. Все пришедшие смогут поблагодарить Данни за девять лет в составе сине-бело-голубых и сфотографироваться с полузащитником.

Данни перешел в "Зенит" в августе 2008 года.

ФК "Зенит"
Теги: Данни Зенит
Сегодня, 07:19
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№1 Написал: Gnome Алматы (Сегодня, 07:43) #
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минус один Рыцарь футбола в ЧР .....


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