В четверг Данни попрощается с "Зенитом"

В четверг на Манежной площади в Санкт-Петербурге пройдет открытая встреча полузащитника Данни с болельщиками "Зенита".Сбор гостей в сквере у Зимнего стадиона начнется в 15:00. Все пришедшие смогут поблагодарить Данни за девять лет в составе сине-бело-голубых и сфотографироваться с полузащитником.Данни перешел в "Зенит" в августе 2008 года.