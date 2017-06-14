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Константин Лепехин: "Зенит" делает ставку на воспитанников петербургского футбола
Экс-полузащитник "Зенита" Константин Лепехин прокомментировал возможное возвращение в клуб полузащитника Игоря Денисова.
"Насколько я понимаю, в "Зените" сейчас делают ставку на россиян и на воспитанников санкт-петербургского футбола, которых на столь высоком уровне выступает не так много. С этой точки зрения возможное возвращение Денисова вполне оправданно. Насколько он поможет в игровом плане — судить трудно, потому что будут усиления не только россиянами, но и за счет иностранцев. Чтобы понять, будет ли играть Игорь в стартовом составе, нужно знать, чьей инициативой является его аренда. Если это было желанием Роберто Манчини, то полузащитник будет в основе, если это клубная инициатива — то, скорее всего, Денисов не будет попадать в состав. Трансферы Кристиана Нобоа и Дениса Терентьева также являются подтверждением моих слов. Нобоа берется как усиление, а Терентьев — воспитанник петербургского футбола. Такая политика мне ясна, и я считаю ее вполне оправданной", - цитирует Лепехина "Газета.ру".
"Насколько я понимаю, в "Зените" сейчас делают ставку на россиян и на воспитанников санкт-петербургского футбола, которых на столь высоком уровне выступает не так много. С этой точки зрения возможное возвращение Денисова вполне оправданно. Насколько он поможет в игровом плане — судить трудно, потому что будут усиления не только россиянами, но и за счет иностранцев. Чтобы понять, будет ли играть Игорь в стартовом составе, нужно знать, чьей инициативой является его аренда. Если это было желанием Роберто Манчини, то полузащитник будет в основе, если это клубная инициатива — то, скорее всего, Денисов не будет попадать в состав. Трансферы Кристиана Нобоа и Дениса Терентьева также являются подтверждением моих слов. Нобоа берется как усиление, а Терентьев — воспитанник петербургского футбола. Такая политика мне ясна, и я считаю ее вполне оправданной", - цитирует Лепехина "Газета.ру".
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