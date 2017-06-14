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"Локомотив" ведет переговоры с Ивелином Поповым

Полузащитник "Спартака" Ивелин Попов вряд ли останется в команде Массимо Карреры на будущий сезон, сообщает "Спорт день за днем".

Сам 29-летний хавбек заявляет, что никуда из "Спартака" уходить не ходит, но Каррера в преддверии старта в Лиге чемпионов планирует всерьез усилить состав, и в планы итальянца Ивелин не входит.

На данный момент полузащитник сборной Болгарии ведет переговоры с "Локомотивом", если предложение "железнодорожников"устроит Попова, то клубы уже между собой легко договорятся. При этом, предложения из Турции Ивелин пока не рассматривает — пока они его мало интересуют, у Попова большое желание остаться в РФПЛ.
Теги: Локомотив Попов Спартак Трансферы
Сегодня, 16:17
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№5 Написал: Арес (Сегодня, 16:33) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ВИКНИКСОР
Пока на Пищевик-загоне слушают песню Валера и свадебный марш Мендельсона.

И после этого на ней ослы принудительно выходт замуж


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Зенытик случайно сменил место базирования. Просто картонку ветром унесло
Регистрация: 13.06.2017
№4 Написал: Батька (Сегодня, 16:31) #
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online

В обмен на Миранчука )
Регистрация: 9.09.2016
№3 Написал: QoshaK Екатеринбург (Сегодня, 16:26) #
  • +1
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online

Цитата: Lord_Vik
Куем по лбу Локомотиву.
Слушать гимн ЛЧ на Открытии гораздо круче, чем слушать имн ЛЕ на Черкизоне.

Вы новость хорошо читали???
Сам 29-летний хавбек заявляет, что никуда из "Спартака" уходить не ходит, но Каррера в преддверии старта в Лиге чемпионов планирует всерьез усилить состав, и в планы итальянца Ивелин не входит.
Регистрация: 27.09.2015
№2 Написал: ВИКНИКСОР (Сегодня, 16:25) #
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Цитата: Lord_Vik
Куем по лбу Локомотиву.
Слушать гимн ЛЧ на Открытии гораздо круче, чем слушать имн ЛЕ на Черкизоне.


Пока на Пищевик-загоне слушают песню Валера и свадебный марш Мендельсона.
Регистрация: 26.08.2010
№1 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 16:19) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Куем по лбу Локомотиву.
Слушать гимн ЛЧ на Открытии гораздо круче, чем слушать имн ЛЕ на Черкизоне.
Регистрация: 22.09.2007
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