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"Локомотив" ведет переговоры с Ивелином Поповым
Полузащитник "Спартака" Ивелин Попов вряд ли останется в команде Массимо Карреры на будущий сезон, сообщает "Спорт день за днем".
Сам 29-летний хавбек заявляет, что никуда из "Спартака" уходить не ходит, но Каррера в преддверии старта в Лиге чемпионов планирует всерьез усилить состав, и в планы итальянца Ивелин не входит.
На данный момент полузащитник сборной Болгарии ведет переговоры с "Локомотивом", если предложение "железнодорожников"устроит Попова, то клубы уже между собой легко договорятся. При этом, предложения из Турции Ивелин пока не рассматривает — пока они его мало интересуют, у Попова большое желание остаться в РФПЛ.
Сам 29-летний хавбек заявляет, что никуда из "Спартака" уходить не ходит, но Каррера в преддверии старта в Лиге чемпионов планирует всерьез усилить состав, и в планы итальянца Ивелин не входит.
На данный момент полузащитник сборной Болгарии ведет переговоры с "Локомотивом", если предложение "железнодорожников"устроит Попова, то клубы уже между собой легко договорятся. При этом, предложения из Турции Ивелин пока не рассматривает — пока они его мало интересуют, у Попова большое желание остаться в РФПЛ.
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