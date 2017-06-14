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Денис Глушаков: то, что я играл в "Локо" - так судьба сложилась. Я всегда болел за "Спартак"

Полузащитник сборной России и "Спартака" Денис Глушаков рассказал, что всегда мечтал играть в составе красно-белых.

"Сборная - это Родина моя. Это там, где я родился. Моя гордость. Я патриот своей страны. Если скажут мне куда-то идти, я пойду за Россию и за команду.

В детстве я мечтал играть и в футбольном клубе и в сборной. Без мечты ведь никуда. Она и есть стимул. В 90-х смотрел, как играет "Спартак", который всех выносил и хотел тоже туда попасть. Смотрел игры сборной, как они обыгрывали Францию. Мечтал в неё попасть.

Я всю жизнь болел за "Спартак", но никому не говорил никогда. У меня реально есть тетрадки с фотографиями и автографами Цымбаларя, Тихонова, Робсона, Титова. А то, что я играл в "Локомотиве" - это так судьба сложилась", - цитирует Глушакова "Спорт FM".
Теги: Глушаков Спартак
Сегодня, 20:02
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№61 Написал: Hitman (Сегодня, 21:39) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: -Invader-
Это ЦСКА, Спартак и Зенит. Выбор ЦСКА основывается исключительно на личных симпатиях

это плохо когда бизнес мешают с личными симпатиями))
Регистрация: 20.04.2017
№60 Написал: Volodia379 (Сегодня, 21:38) #
  • +1
  •  (3)
online

Сам видел как в свое время эмблему Локо целовал! smirk
Регистрация: 11.04.2016
№59 Написал: Hitman (Сегодня, 21:37) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: -Invader-
руководство конторы - ростовские армейцы)))

Напомним, что Сергей Самсоненко является владельцем футбольного клуба "Вардар" в Македонии.

ну Ростовские спонсоры "внушают доверие",глядишь и Червиченко подтянется)))
разве что Гинер теперь может договорнячок с Вардаром запилить и прокрутить денежку для взноса в кредит,а зоодно и реванш взять))
Регистрация: 20.04.2017
№58 Написал: Makaveli (Сегодня, 21:35) #
  • +4
  •  (6)
online

Шл*хи они такие,сегодня одно скажут,а завтра другое ))
Регистрация: 14.04.2017
№57 Написал: ewgen Санкт-Петербург (Сегодня, 21:33) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
ха-ха-ха "всегда болел за спартак" ха-ха-ха двуликий а...нус, смотреть всем: https://www.youtube.com/watch
?v=-dd1Bs4WyHw
Регистрация: 14.06.2017
№56 Написал: -Invader- Invader (Сегодня, 21:30) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Hitman
а то как же он без мацы то))

спроси у Лёни Трахтенберга laughing

руководство конторы - ростовские армейцы)))

Напомним, что Сергей Самсоненко является владельцем футбольного клуба "Вардар" в Македонии. Также ему принадлежат мужской и женский гандбольные клубы "Вардар". В Ростове на средства Сергея Самсоненко реализуется проект строительства отеля Marriot Courtyard на левом берегу Дона. Также бизнесмен планирует построить крупную частную клинику.

На вопрос почему выбор компании не пал на ФК "Ростов" представитель букмекерской компании Бетсити (ООО "Фортуна") Николай Оганезов отметил

"В стране на самом деле всего 3 топовых клуба, имеющих свою долгую историю и статус фаворитов. Это ЦСКА, Спартак и Зенит. Выбор ЦСКА основывается исключительно на личных симпатиях. Что касается клуба "Ростов", то обмен информацией и позициями начался еще до последних известных событий в клубе. Для продолжения этого диалога необходима стабильность сторон и желание договариваться", - отметил Николай Оганезов
Регистрация: 12.05.2017
№55 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 21:28) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
А раньше говорил обратное. как прости-тня себя ведет.
Регистрация: 5.04.2017
№54 Написал: Hitman (Сегодня, 21:28) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: -Invader-
Например от сегодня: Сегодня в офисе ПФК ЦСКА состоялось подписание партнёрского соглашения с букмекерской конторой BETCITY.

Подписи под контрактом, рассчитанным на пять лет, поставили президент московского клуба Евгений Гинер и президент БК BETCITY Сергей Самсоненко.

во первых это мягко говоря не самая ведущая контора,во вторых это вовсе не означает что Гинер сразу побежит тратиться на игроков,но для поддержки штанов сойдет,а то как же он без мацы то))
Регистрация: 20.04.2017
№53 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 21:28) #
  • -3
  •  (3)
online

Цитата: -Invader-
Например от сегодня: Сегодня в офисе ПФК ЦСКА состоялось подписание партнёрского соглашения с букмекерской конторой BETCITY.

Партнерского? То есть договорные матчи теперь станут системой? Совсем так плохо все, осел?
Регистрация: 3.03.2007
№52 Написал: Scoter дом (Сегодня, 21:25) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Предатель
Регистрация: 26.09.2006
№51 Написал: -Invader- Invader (Сегодня, 21:24) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Hitman
ты забыл, что у вас у вас нет никаких денег

Это ты забыл Первое правило фокусника: Если вы не видите в цилиндре белого маленького кролика, то это совсем не значит, что его там нет... smile

Например от сегодня: Сегодня в офисе ПФК ЦСКА состоялось подписание партнёрского соглашения с букмекерской конторой BETCITY.

Подписи под контрактом, рассчитанным на пять лет, поставили президент московского клуба Евгений Гинер и президент БК BETCITY Сергей Самсоненко.
Регистрация: 12.05.2017
№50 Написал: Гастэряну (Сегодня, 21:21) #
  • +4
  •  (4)
online

Цитата: SHIGA
А Чемпионам прощают многое!

поросята все простят за 16 лет позора, даже базар дешевки
Регистрация: 25.02.2016
№49 Написал: кочегар Кубань (Сегодня, 21:21) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: ivasi
прям точку joy

нет предела человеческой мерзости


--------------------
найду
Регистрация: 13.04.2008
№48 Написал: ivasi Ростов-на-Дону (Сегодня, 21:15) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: Red_Dragon
мясо а чем глушак лучше дзюбы? по вашей логике такая же ш***а smile

прям точку joy
Их ответ-он же удыбался
Регистрация: 26.08.2010
№47 Написал: Hitman (Сегодня, 21:15) #
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: -Invader-
"Нет (продажа Караваева в "Спарту" не была ошибкой). Более того, чтобы закрыть по нему вопрос: трансферный контракт составлен таким образом, что мы можем в любой момент за адекватные деньги - .

ты забыл, что у вас у вас нет никаких денег,поэтому слабый аргументsmile
Регистрация: 20.04.2017
№46 Написал: Dvenyatin_Druz_ Санкт-Петербург (Сегодня, 21:14) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Сложно к высказываниям этого человека относиться серьезно, т.ч. глума не будет...
Регистрация: 2.09.2015
№45 Написал: Hitman (Сегодня, 21:12) #
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: -Invader-
Теье пруф-линк на его аккаунт дать, где он клянётся-божится, что ТОЧНО забьёт ЦСКА? (

главное что Спартак вас чпокнул а не личные достижения Антохи,злее будет в ближайшем дерби,по поводу проотвечался и пробожился спроси у Газзая,который усы по сей день бреет,Валера кремень smile
Регистрация: 20.04.2017
№44 Написал: -Invader- Invader (Сегодня, 21:09) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Hitman
Промес не имеет даже косвенного отношения к цска

Тебе пруф-линк на его аккаунт дать, где он клянётся-божится, что ТОЧНО забьёт ЦСКА? (Проотвечался правда ваш вафлёр чернозадый)



vlees1,
"Нет (продажа Караваева в "Спарту" не была ошибкой). Более того, чтобы закрыть по нему вопрос: трансферный контракт составлен таким образом, что мы можем в любой момент за адекватные деньги - сопоставимые с теми, что мы за него получили – можем его вернуть", - сказал Бабаев в беседе с "Р-Спорт".
Регистрация: 12.05.2017
№43 Написал: Red_Dragon (Сегодня, 21:09) #
  • 0
  •  (8)
online
Болеет за:
ЦСКА
мясо а чем глушак лучше дзюбы? по вашей логике такая же ш***а smile
Регистрация: 18.03.2017
№42 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 21:06) #
  • 0
  •  (10)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: SHIGA
он это говорил с улыбкой!

А он чего, серьёзным бывает, Гуимплен ваш?


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№41 Написал: kurbath тула (Сегодня, 21:05) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Учитывая непостоянность характера и взглядов. как у легкомысленной девчонки, таким только и место в спартаке, подлый лицемер.

Ты про Дзюбу вспомнило?)))
Регистрация: 20.11.2015
№40 Написал: Hitman (Сегодня, 21:05) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Vik-Nik
Hitman,
да я и не знал,что он был в школе ЦСКА...

теперь знаешь))
Регистрация: 20.04.2017
№39 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 21:03) #
  • -7
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Гастэряну
Переобувается не хуже свидомых

Сказать можно что угодно.. про это забудут с годами.. а вот поступки помнят всегда! Денис сделал Спартак чемпионом! А Чемпионам прощают многое!

И посмотри.. он это говорил с улыбкой!


--------------------
ЧЕМПИОНЫ ЧЕМПИОНЫ!! ОЛЕ ОЛЕ ОЛЕ!
Регистрация: 22.05.2015
№38 Написал: Hitman (Сегодня, 21:03) #
  • -4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: -Invader-
vlees1,
Не переживай. У ЦСКА право первоочередного выкупа Караваева

а придет в Спартак как и Глушаков и скажет что вы были самой страшной ошибкой sweat_smile
Регистрация: 20.04.2017
№37 Написал: vlees1 (Сегодня, 21:03) #
  • -5
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: -Invader-
vlees1,
Не переживай. У ЦСКА право первоочередного выкупа Караваева

Первохуедное))
Регистрация: 13.05.2017
№36 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 21:02) #
  • +2
  •  (10)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: 4 звезды
теперь Денис- легенда! blush

Диснейлэнда, плять.
Про дятла, мультик, Вуди и его долбо...помело.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№35 Написал: Hitman (Сегодня, 21:02) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: -Invader-
То есть Промес не мясной, Ясно в общем

с ручника снимись,Промес не имеет даже косвенного отношения к цска stuck_out_tongue_closed_eyes
Регистрация: 20.04.2017
№34 Написал: -Invader- Invader (Сегодня, 21:01) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
vlees1,
Не переживай. У ЦСКА право первоочередного выкупа Караваева
Регистрация: 12.05.2017
№33 Написал: Vik-Nik оттуда (Сегодня, 21:01) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Hitman,
да я и не знал,что он был в школе ЦСКА...
Регистрация: 30.10.2011
№32 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 21:00) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Локомотив»
Сперва нужно было это сказать, а потом уже целовать ромбик.
Хотя, для Свинтакова и так и этак, все в профит и на всеобщее обозрение.


--------------------
a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
Кубок России 16/17 у ФК Локомотив
Регистрация: 2.05.2014
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