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Александр Гутор подписал контракт с "Тосно"

Голкипер Александр Гутор перешел в "Тосно".

Соглашение рассчитано на 1 год, сообщает официальный сайт клуба.

В карьере 28-летнего вратаря выступления за БАТЭ, минское "Динамо", "Оренбург" и национальную сборную Беларуси.
Теги: Тосно Трансферы
Сегодня, 20:09
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