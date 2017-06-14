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Денис Глушаков: то, что я играл в "Локо" - так судьба сложилась. Я всегда болел за "Спартак" (61)
Денис Глушаков: то, что я играл в "Локо" - так судьба сложилась. Я всегда болел за "Спартак" (61)
Агент: Манолас может перейти в "Зенит"? Это просто слухи
Агент защитника "Ромы" Костаса Маноласа Яннис Евангелопулос заявил, что информация о возможном переходе футболиста в "Зенит" — слухи.
"Манолас может перейти в "Зенит"? Я ничего об этом не знаю, поэтому на данный момент — это просто слухи", - цитирует агента "Спорт день за днем".
"Манолас может перейти в "Зенит"? Я ничего об этом не знаю, поэтому на данный момент — это просто слухи", - цитирует агента "Спорт день за днем".
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