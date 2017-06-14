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Агент: Манолас может перейти в "Зенит"? Это просто слухи

Агент защитника "Ромы" Костаса Маноласа Яннис Евангелопулос заявил, что информация о возможном переходе футболиста в "Зенит" — слухи.

"Манолас может перейти в "Зенит"? Я ничего об этом не знаю, поэтому на данный момент — это просто слухи", - цитирует агента "Спорт день за днем".
Теги: Манолас Зенит
Сегодня, 20:39
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