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"Локомотив" объявил о назначении Дмитрия Булыкина на пост советника президента

Бывший форвард "Локомотива" Дмитрий Булыкин стал советников президента клуба, сообщает официальный сайт железнодорожников.

"Олегович займётся вопросами стратегии и развития детско-юношеской системы клуба. В этом ему помогут знания и опыт, накопленные за время карьеры в Германии и Голландии.

Отметим, что первые шаги в футболе Дмитрий Булыкин сделал в школе "Локомотива" и провёл несколько успешных сезонов в команде мастеров. В составе "Локо" он трижды становился обладателем Кубка России, дважды серебряным призёром чемпионата России, бронзовым призёром чемпионата России. За "Локомотив" провёл 89 матчей и забил 24 гола. Желаем успехов в работе!" - говорится в сообщении.
Теги: Булыкин Локомотив
Сегодня, 20:46
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№7 Написал: molzino Ногинск (Сегодня, 21:49) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Усилились мля !
Регистрация: 23.03.2015
№6 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 21:44) #
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online

Советником в каких вопросах? На какой точке в Амстердаме дешевле кокс?

Он же тусовщик. Еще бы Мостового пригласили. И дискотека, блеать - нон-стоп!

"Олегович займётся вопросами стратегии и развития детско-юношеской системы клуба. В этом ему помогут знания и опыт, накопленные за время карьеры в Германии и Голландии.

Хорошо не Митрич - так сразу фамильярно. Не - точно наркота.
Регистрация: 3.03.2007
№5 Написал: Volodia379 (Сегодня, 21:36) #
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online

В свое время когда Булыкин играл у Шпалыча тот кричал на него при выходе на поле: Снеми перчатки. А теперь Булыкин как помощник президента будет орать на Шпалыча что бы тот не одевал свой"петушок" smiley
Регистрация: 11.04.2016
№4 Написал: ржд гуд саратов (Сегодня, 21:34) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Поговорку "Большому кораблю - большое плавание" на Железке поняли буквально!
Регистрация: 30.11.2013
№3 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 21:31) #
  • +1
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Успехов Дмитрию.


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ФК Локомотив 36635.
Люди как свечи....Одни горят, другие в жо....... у.
Регистрация: 27.12.2008
№2 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 21:06) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Вот значитдля чего его приглашали на СД.
Олеговичу (как здесь метко написали) плодотворной работына пользу клуба.


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a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
Кубок России 16/17 у ФК Локомотив
Регистрация: 2.05.2014
№1 Написал: кочегар Кубань (Сегодня, 20:59) #
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Болеет за:
«Локомотив»
это не друг апачейглушачЁк


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найду
Регистрация: 13.04.2008
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