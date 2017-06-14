Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
20:02
Денис Глушаков: то, что я играл в "Локо" - так судьба сложилась. Я всегда болел за "Спартак" (61)
Денис Глушаков: то, что я играл в "Локо" - так судьба сложилась. Я всегда болел за "Спартак" (61)
"Локомотив" объявил о назначении Дмитрия Булыкина на пост советника президента
Бывший форвард "Локомотива" Дмитрий Булыкин стал советников президента клуба, сообщает официальный сайт железнодорожников.
"Олегович займётся вопросами стратегии и развития детско-юношеской системы клуба. В этом ему помогут знания и опыт, накопленные за время карьеры в Германии и Голландии.
Отметим, что первые шаги в футболе Дмитрий Булыкин сделал в школе "Локомотива" и провёл несколько успешных сезонов в команде мастеров. В составе "Локо" он трижды становился обладателем Кубка России, дважды серебряным призёром чемпионата России, бронзовым призёром чемпионата России. За "Локомотив" провёл 89 матчей и забил 24 гола. Желаем успехов в работе!" - говорится в сообщении.
"Олегович займётся вопросами стратегии и развития детско-юношеской системы клуба. В этом ему помогут знания и опыт, накопленные за время карьеры в Германии и Голландии.
Отметим, что первые шаги в футболе Дмитрий Булыкин сделал в школе "Локомотива" и провёл несколько успешных сезонов в команде мастеров. В составе "Локо" он трижды становился обладателем Кубка России, дважды серебряным призёром чемпионата России, бронзовым призёром чемпионата России. За "Локомотив" провёл 89 матчей и забил 24 гола. Желаем успехов в работе!" - говорится в сообщении.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.